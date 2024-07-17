YKS TERCİH HAKKI 2024 | YKS'de kaç tercih hakkı var, sıralama önemli mi?

YKS'de kaç tercih yapılabilir? - 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler yapılacak. Adaylar, YKS tercihleri ile ilgili detayları araştırıyor. Özellikle YKS'de tercih kaç tercih hakkı olduğu araştırılıyor. Peki, YKS'de kaç tercih yapılabilir? YKS 2024 kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte detaylar...

YKS 2024'TE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

ÖSYM, her yıl yapılan YKS sınavı ardından sonuçları açıklamaktadır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar tercih yapmaktadır. ÖSYM, adaylara 24 tercih hakkı sunmaktadır. Adaylar, en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yapmaktadır. ÖSYM'nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır.