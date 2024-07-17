Haberler Haberler AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görmek isteyenler, ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının sona ermesinin ardından araştırmalara başladı. Açıköğretim Fakültesi lisans bölümleri arasında tercih yapmak isteyenler, arama motorlarında 'AÖF Açıköğretim taban puanları, 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:53
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AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

AÖF AÇIKÖĞRETİM taban puanları | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında düzenlenen TYT ve AYT sınavlarının ardından milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanlarını araştıran adaylar için 'AÖF Açıköğretim taban puanları, 2024 AÖF 4 yıllık lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 AÖF 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

Felsefe (Açıköğretim)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 400

Yerleşen: 410

En büyük (Tavan) Puan: 361,77556

En küçük (Taban) Puan: 234,10297

Başarı Sırası: 1.088.677

Görsel İletişim Tasarımı

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 1200

Yerleşen: 1230

En büyük (Tavan) Puan: 409,13438

En küçük (Taban) Puan: 266,46119

Başarı Sırası: 637.094

Halkla İişkiler ve Reklamcılık

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 4800

Yerleşen: 4920

En büyük (Tavan) Puan: 421,67133

En küçük (Taban) Puan: 243,97444

Başarı Sırası: 880.470

Sağlık Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 1600

Yerleşen: 1640

En büyük (Tavan) Puan: 414,02936

En küçük (Taban) Puan: 254,15747

Başarı Sırası: 836.997

Sosyal Hizmet

Puan Türü: EA

Kontenjan: 500

Yerleşen: 510

En büyük (Tavan) Puan: 400,01301

En küçük (Taban) Puan: 283,79537

Başarı Sırası: 538.964

Sosyoloji

Puan Türü: EA

Kontenjan: 1000

Yerleşen: 1025

En büyük (Tavan) Puan: 406,95534

En küçük (Taban) Puan: 242,40057

Başarı Sırası: 979.901

Tarih

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 2400

Yerleşen: 2459

En büyük (Tavan) Puan: 427,38325

En küçük (Taban) Puan: 252,27273

Başarı Sırası: 787.466

Türk Dili ve Edebiyatı

Puan Türü: SÖZ

Kontenjan: 2800

Yerleşen: 2870

En büyük (Tavan) Puan: 446,41852

En küçük (Taban) Puan: 246,47414

Başarı Sırası: 852.207

Yönetim Bilişim Sistemleri

Puan Türü: EA

Kontenjan: 600

Yerleşen: 612

En büyük (Tavan) Puan: 396,07615

En küçük (Taban) Puan: 272,75897

Başarı Sırası: 639.478

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Puan Türü: EA

Kontenjan: 500

Yerleşen: 513

En büyük (Tavan) Puan: 368,24248

En küçük (Taban) Puan: 232,20109

Başarı Sırası: 1.114.630

İktisat (İngilizce)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 150

Yerleşen: 154

En büyük (Tavan) Puan: 358,65324

En küçük (Taban) Puan: 235,84042

Başarı Sırası: 1.065.583

Maliye

Puan Türü: EA

Kontenjan: 500

Yerleşen: 511

En büyük (Tavan) Puan: 362,39800

En küçük (Taban) Puan: 239,78319

Başarı Sırası: 1.013.774

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 900

Yerleşen: 923

En büyük (Tavan) Puan: 415,15972

En küçük (Taban) Puan: 251,98668

Başarı Sırası: 862.154

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 150

Yerleşen: 154

En büyük (Tavan) Puan: 382,24482

En küçük (Taban) Puan: 237,85549

Başarı Sırası: 1.038.739

Uluslararası İlişkiler

Puan Türü: EA

Kontenjan: 600

Yerleşen: 615

En büyük (Tavan) Puan: 382,16684

En küçük (Taban) Puan: 241,48330

Başarı Sırası: 991.684

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 150

Yerleşen: 154

En büyük (Tavan) Puan: 420,12650

En küçük (Taban) Puan: 252,84779

Başarı Sırası: 851.929

Havacılık Yönetimi

Puan Türü: EA

Kontenjan: 1000

Yerleşen: 1025

En büyük (Tavan) Puan: 445,28669

En küçük (Taban) Puan: 244,79464

Başarı Sırası: 949.637

İşletme

Puan Türü: EA

Kontenjan: 800

Yerleşen: 813

En büyük (Tavan) Puan: 431,73586

En küçük (Taban) Puan: 255,93593

Başarı Sırası: 816.504

İşletme (İngilizce)

Puan Türü: EA

Kontenjan: 150

Yerleşen: 154

En büyük (Tavan) Puan: 400,22309

En küçük (Taban) Puan: 261,47098

Başarı Sırası: 755.089

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Puan Türü: EA

Kontenjan: 400

Yerleşen: 410

En büyük (Tavan) Puan: 373,13109

En küçük (Taban) Puan: 255,15023

Başarı Sırası: 825.530

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

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