AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS taban puanları | 2024 AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar

AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS taban puanları | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında düzenlenen TYT ve AYT sınavlarının ardından milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi taban puanlarını araştıran adaylar için 'AÖF Açıköğretim ön lisans taban puanları, 2024 AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri, sıralama ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 AÖF 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 1200 1228 434,29719 296,90022 920.274

Aşçılık TYT 1500 1532 450,18173 277,66361 1.177.885

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 1400 1435 465,89390 268,36693 1.315.711

Bilgisayar Programcılığı TYT 600 609 484,89534 344,43308 462.560

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 1000 1023 407,15525 278,76792 1.161.931

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 500 513 388,62430 260,94419 1.432.008

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 400 410 417,12076 277,73693 1.176.806

Çocuk Gelişimi TYT 2800 2866 448,39404 288,56744 1.027.024

Dış Ticaret TYT 900 921 427,66462 276,38057 1.196.305

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 800 804 406,05518 281,92813 1.117.200

Emlak Yönetimi TYT 450 462 413,72493 279,74742 1.148.030

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 1700 1743 388,47830 255,01332 1.529.354

Ev İdaresi TYT 1000 1025 382,38813 248,89867 1.633.502

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 650 667 431,51413 265,06505 1.366.742

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2550 2612 442,51328 252,70285 1.568.534

İlahiyat (Arapça) (Önlisans) TYT 300 308 492,28635 275,41167 1.210.001

İlahiyat (Önlisans) TYT 14500 14860 473,69662 243,33587 1.731.043

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 1100 1126 395,56705 276,15531 1.199.462

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 1200 1225 413,03317 297,91526 907.787

İşletme Yönetimi TYT 1400 1433 473,22574 264,81841 1.370.581

Kültürel Miras ve Turizm TYT 300 308 408,58559 261,72645 1.419.421

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 1700 1741 404,05614 274,88090 1.217.733

Lojistik TYT 850 870 406,79898 271,81963 1.263.244

Marka İletişimi TYT 450 462 432,56620 257,13636 1.494.203

Medya ve İletişim TYT 500 513 390,92777 263,36058 1.393.557

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 200 205 426,06465 294,99465 943.922

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 1450 1486 413,89448 267,96508 1.321.844

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi TYT 400 410 417,53972 261,93131 1.416.201

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 600 615 423,13674 260,34033 1.441.797

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 3400 3485 475,23374 257,18174 1.493.465

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 600 612 457,30072 283,64222 1.093.701

Sosyal Hizmetler TYT 5700 5841 423,88778 255,87242 1.514.978

Sosyal Medya Yöneticiliği TYT 1100 1128 441,72327 260,90322 1.432.668

Spor Yönetimi TYT 500 513 453,86685 280,74430 1.133.892

Tarım Teknolojisi TYT 600 613 471,92127 278,98021 1.158.992

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 1000 1005 460,83731 338,01363 510.267

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 400 409 428,40313 280,38551 1.138.876

Web Tasarımı ve Kodlama TYT 2000 2043 451,54289 281,90791 1.117.477

Yaşlı Bakımı TYT 1900 1947 434,89779 266,04320 1.351.646

Yerel Yönetimler TYT 400 409 391,62608 266,91021 1.338.185

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.