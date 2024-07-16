Haberler Haberler YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2024 | YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? - YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2024 | YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? - YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. Sınavdan alınan puan ve başarı sıralamasına uygun tercihlerde bulunmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. YÖK Atlas Tercih Robotu ise adayların tercih sürecini kolaylaştırmak ve doğru tercih sıralamasını yapmak için yol gösterici olarak tercih ediliyor. Peki, YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 20:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2024 | YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? - YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

Hayalindeki üniversite için emek veren ve YKS'den sınav puanı ile sıralamasını alan adaylar şimdi de tercih dönemi maratonuna hazırlanıyor. Ünivrsite tercihlerinde adaylara yol gösteren YÖK Atlas Tercih Robotu ise araştırılmaya başladı. YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? sorgusu yapılırken bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

Detaylı Üniversite Bilgileri: YÖK Atlas Tercih Robotu, Türkiye'deki tüm üniversitelerin bölümleri hakkında detaylı bilgiler sunar. Bölümlerin kontenjanları, taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları gibi kritik bilgiler adayların erişimine sunulur.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı!
DİĞER
Hanzo'nun güzel doktoru, Salako'nun Emine'si bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in son hali şoke etti!
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu!
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Süper Loto çekildi! (16 Temmuz)
POLİSLİK TABAN PUANLARI YKS 2024
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
ÖSYM YKS sonuç ekranı - TIKLA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 19:35
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! 18:59
İngiltere'de Southgate'den flaş karar! İngiltere'de Southgate'den flaş karar! 18:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 18:31
McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! 18:28
Konya'dan flaş transfer! Konya'dan flaş transfer! 18:05
Daha Eski
Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 12:40
G.Saray Jelert'e teklif yaptı! G.Saray Jelert'e teklif yaptı! 13:22
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! 14:22
Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi 14:38
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:43
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 15:15