YKS TERCİH TARİHLERİ 2024 | Üniversite tercih dönemi başladı mı? - YKS tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | ÖSYM'nin düzenlediği üç oturumdan oluşan YKS sınavının ardından üniversite heyecanı yaşayan adaylar için tercih dönemi bekleyişi başladı. Puan durumuna göre tercih yapacak olan adaylar, arama motorlarında YKS tercihleri ne zaman başlıyor 2024? ÖSYM YKS tercihleri hangi tarihte yapılacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre tamamlanacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.