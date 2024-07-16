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Erciyes Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Erciyes Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2024 YKS'ye katılıp tercih yapacak olan üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi başarı sıralaması ve açılacak kontenjanlara göre tercih yapacak adaylar için 'Erciyes Üniversitesi Ekonomi, Siyaset Bilimi, İşletme, Psikoloji, Mühendislik bölümleri başta olmak üzere Erciyes Üniversitesi taban puanları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 08:26
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Erciyes Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | Erciyes Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

Erciyes Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Erciyes Üniversitesi taban puanları 2024, Erciyes Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

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