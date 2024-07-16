BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 34,02 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 76,42 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Temmuz Çarşamba günü yüzde 64,9 olarak ölçüldü.

💦17 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Temmuz Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,9 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %75,34

🚿 Darlık Barajı: %65,06

🚿 Elmalı Barajı: %65,92

🚿 Terkos Barajı: %78,42

🚿 Alibey Barajı: %34,02

🚿 Büyükçekmece Barajı: %60,6

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,54

🚿 Istrancalar Barajı: %36,65

🚿 Kazandere Barajı: %40,28

🚿 Pabuçdere Barajı: %48,78

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.