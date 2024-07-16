Abdullah Gül Üniversitesi TABAN PUANLARI 2024 | AGÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar

Abdullah Gül Üniversitesi TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2024, AGÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

AGÜ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Sıralama Taban Puan Bilgisayar Müh (İng) SAY 77 39.283 471,55314 Elektrik-Elektronik Müh (İng) SAY 88 74.294 432,84083 Endüstri Müh (İng) SAY 72 77.203 77.203 Makine Müh (İng) SAY 62 126.983 387,46548 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng) SAY 62 137.136 380,25895 Mimarlık (İng) SAY 72 167.478 361,32470 Biyomühendislik (İng) SAY 67 240.148 327,63917 İnşaat Mühendisliği (İng) SAY 72 299.665 307,75636 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng) (KKTC Uyruklu) SAY 2 539.120 259,27298 Psikoloji (İng) EA 64 68.218 386,69241 İşletme (İng) EA 62 208.787 337,17449 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) EA 64 249.900 327,87129 Ekonomi (İng) EA 54 258.170 326,15215

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 ve geçmiş yıllara ait taban puanları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.