Haberler Haberler YKS SONUÇLARI SON DAKİKA | 2024 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA

YKS SONUÇLARI SON DAKİKA | 2024 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA

YKS sonuçları için nefesler tutuldu. İstediği üniversiteye gitmek için gün sayan adaylar sonuçların belli olmasının ardından tercih sürecine giriş yapacak. 2024 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edilirken ÖSYM YKS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:42 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:42
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YKS SONUÇLARI SON DAKİKA | 2024 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM YKS SONUCU SORGULAMA

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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