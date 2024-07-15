Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 07:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri!
Ajax'ın yıldızı Aslan oluyor! Girişimler başladı
DİĞER
Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 48 yaşındaki Zeynep Türkeş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor!
Milli iradenin TAKVİM'i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Listede 2 aday var...
F.Bahçe B planını yaptı! En-Nesyri olmazsa...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
15 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 15 Temmuz 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Copa America şampiyonu Arjantin! Copa America şampiyonu Arjantin! 07:09
Cenk Tosun yarın geliyor Cenk Tosun yarın geliyor 00:55
Alex kötü başladı Alex kötü başladı 00:47
Sağ bek Bayern’den Mazraoui Sağ bek Bayern’den Mazraoui 00:46
Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray... Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray... 23:11
Oğuz Aydın Süper Lig devine çok yakın! Oğuz Aydın Süper Lig devine çok yakın! 23:11
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler! G.Saray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler! 23:11
G.Saray'dan transfer açıklaması! Oğuz, McTominay, Hojbjerg ve Doue... G.Saray'dan transfer açıklaması! Oğuz, McTominay, Hojbjerg ve Doue... 23:11
F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 23:11
F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri! F.Bahçe'de sabrın sonu En-Nesyri! 23:17
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:05
Lazio'dan 23 gol! Lazio'dan 23 gol! 00:06