Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 TEMMUZ rakamları

16 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 64,34 olarak ölçüldü. İşte 16 Temmuz Salı 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 00:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 34,02 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 76,42 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Temmuz Salı günü yüzde 64,34 olarak ölçüldü.

💦16 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Temmuz Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,34 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %75,34

🚿 Darlık Barajı: %65,06

🚿 Elmalı Barajı: %65,92

🚿 Terkos Barajı: %78,42

🚿 Alibey Barajı: %34,02

🚿 Büyükçekmece Barajı: %60,6

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,54

🚿 Istrancalar Barajı: %36,65

🚿 Kazandere Barajı: %40,28

🚿 Pabuçdere Barajı: %48,78

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti!
DİĞER
GALATASARAY DÜSSELDORT MAÇI CANLI İZLE HD || Galatasaray Fortuna Düsseldort maçı canlı yayın izle ekranında!
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması!
O yıldız resmen Fenerbahçe'de!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aşure yaparken nasıl niyet edilir?
YKS SONUÇLARI SON DAKİKA
AŞURE DUASI DİYANET 2024
AŞURE GÜNÜ VE GECESİ YAPILACAK İBADETLER
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! Beşiktaş Cenk Tosun'a veda etti! 00:00
F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın İstanbul'da! 23:34
Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! Buruk'tan flaş Oğuz Aydın açıklaması! 22:51
O yıldız resmen Fenerbahçe'de! O yıldız resmen Fenerbahçe'de! 22:32
Hazırlık maçında Samsun, Kayseri'yi yendi Hazırlık maçında Samsun, Kayseri'yi yendi 21:33
G.Saray'a kötü haber! Barcelona... G.Saray'a kötü haber! Barcelona... 16:00
Daha Eski
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! 16:18
G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Sparta Prag'a kiralanacak 16:50
G.Saray hazırlık maçında tat vermedi! G.Saray hazırlık maçında tat vermedi! 17:48
F.Bahçe - Lugano maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe - Lugano maçının hakemi açıklandı! 17:57
Shaqiri'den flaş karar! Shaqiri'den flaş karar! 17:59
Almanya'da bir dönem sona erdi! Almanya'da bir dönem sona erdi! 18:01