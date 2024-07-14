15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Her resmi tatilde olduğu gibi bu gün de vatandaşlar bazı kurum ve kuruluşların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bankada işi olanlar Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi bankalar çalışıyor mu? sorularının yanıtını merak ediyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

15 TEMMUZ PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacaktır. Bankacılar, yeni mesaiye 16 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir.)

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI 2024?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 15 Temmuz günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 15 Temmuz Pazartesi günü hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır.

15 TEMMUZ 2024 SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de resmi tatil olan 15 Temmuz Pazartesi günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 16 Temmuz Salı gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

15 TEMMUZ 2024 ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. Eczane görevlileri, tatilin ardından yeni mesaiye 16 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.