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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 TEMMUZ rakamları

15 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 64,72 olarak ölçüldü. İşte 15 Temmuz Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 23:56
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 35,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 76,96 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Temmuz Pazartesi günü yüzde 64,72 olarak ölçüldü.

💦15 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

15 Temmuz Pazatesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 64,72 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %75,53

🚿 Darlık Barajı: %65,86

🚿 Elmalı Barajı: %66,73

🚿 Terkos Barajı: %76,96

🚿 Alibey Barajı: %35,15

🚿 Büyükçekmece Barajı: %60,97

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,78

🚿 Istrancalar Barajı: %36,04

🚿 Kazandere Barajı: %41,98

🚿 Pabuçdere Barajı: %48,83

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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