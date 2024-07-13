Haberler Haberler BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz 2024)

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz 2024)

Başakşehir 13 Temmuz Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Başakşehir su kesintisi olan mahalleleri ve 13 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz 2024)

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ 13 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 13 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Başakşehir 13 Temmuz Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BAŞAKŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/07/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

G.Saray'a McTominay müjdesi!
G.Saray'a joker gibi transfer!
DİĞER
Alina Boz ile Umut Evirgen'den Moskova'da aile tatili! Umut Evirgen kayınvalidesinin elini öpmeye gitti... Alina Boz'un Rus annesi büyüledi!
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya'da neler yaşandı? Tarihe geçen anlar! Hainler milli iradenin sesini hedef aldı: Bir otobüs dolusu asker kapıdaydı
F.Bahçe'ye Portekizli gol makinesi!
Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arnavutköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (13 Temmuz)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Temmuz rakamları
Tarım Kredi'de Büyük İndirim! 13 - 26 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu
A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu
Deprem mi oldu 13 Temmuz? AFAD - Kandilli son depremler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Klaassen gelişmesi! 10:06
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 09:51
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:21
Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman? Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman? 09:22
G.Saray'a McTominay müjdesi! G.Saray'a McTominay müjdesi! 09:49
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı! F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı! 09:51
Daha Eski
Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! 00:23
G.Saray'a o yıldız için dava şoku! G.Saray'a o yıldız için dava şoku! 00:23
O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! 00:23
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı! G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı! 00:23
En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! 00:23
Immobile İstanbul'da! Immobile İstanbul'da! 00:46