Haberler Haberler A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, bebe bisküvisinden süte binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 13 Temmuz 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 08:28 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 08:28
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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 57,50 TL
Torku Dana Kasap Sucuk 400 g: 179 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 129,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 99 TL
Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 125 TL
Baştacı Dana Döner 250 g: 94,50 TL
Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 kg: 134,50 TL
ABC Toz Deterjan 8 kg: 219 TL
ACE Çamaşır Suyu 4 L: 94,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 209,90 TL
Ülker Probis Kremalı Bisküvi: 29,50 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 kg: 75 TL
Eti Tartini Frambuazlı Kek: 19,90 TL
Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi: 39,90 TL
Eti Burçak Sütlü Çikolatalı Bisküvi: 16,90 TL
Eti Cin Çilek/Portakal Soslu Bisküvi: 29,90 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata: 69,90 TL
ENC Birtat Çiçek Balı 850 g: 69,90 TL
Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li: 249 TL
Selpak Banyo Ferahlığı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 79,90 TL
Papia BioCare3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 79,90 TL

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