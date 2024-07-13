A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 13 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 57,50 TL
Torku Dana Kasap Sucuk 400 g: 179 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 129,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 99 TL
Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 125 TL
Baştacı Dana Döner 250 g: 94,50 TL
Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 kg: 134,50 TL
ABC Toz Deterjan 8 kg: 219 TL
ACE Çamaşır Suyu 4 L: 94,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 209,90 TL
Ülker Probis Kremalı Bisküvi: 29,50 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 57,50 TL
Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 kg: 75 TL
Eti Tartini Frambuazlı Kek: 19,90 TL
Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi: 39,90 TL
Eti Burçak Sütlü Çikolatalı Bisküvi: 16,90 TL
Eti Cin Çilek/Portakal Soslu Bisküvi: 29,90 TL
Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata: 69,90 TL
ENC Birtat Çiçek Balı 850 g: 69,90 TL
Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li: 249 TL
Selpak Banyo Ferahlığı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 79,90 TL
Papia BioCare3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 79,90 TL