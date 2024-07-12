KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | Kamu Personeli seçme Sınavı, bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavın saati ve süresi merak ediliyor. Peki KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor? İşte detaylar...

2024 KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek. Aynı gün yapılacak Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45'te başlayacak ve 16.25'te tamamlanacak.

2024 KPSS LİSANS GK-GY, EĞİTİM BİLİMLERİ KAÇ SORU, DAKİKA SÜRÜYOR?

Genel Kültür Genel Yetenek sınavında toplamda 120 sorudan oluşan testte adaylara 130 dakika süre verilecek. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. Eğitim Bilimleri sınavında ise 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK (LİSANS) Salona Son Giriş Saati: 10.00 Başlangıç: 10.15 Soru Sayısı: 120 Süre: 130 dk. Bitiş: 12.25