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2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | KPSS kaç yanlış 1 doğruyu götürür? Net sayısına göre puan hesaplama

Memur olmak isteyen adaylara yönelik ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Sınavlar, Temmuz ayında yapılacak. Binlerce kişinin birbiriyle yarışacağı sınavla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu? 2024 KPSS puan hesaplama, kaç yanlış 1 doğruyu götürür? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 11:01
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2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | KPSS kaç yanlış 1 doğruyu götürür? Net sayısına göre puan hesaplama

KPSS'DE YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU? | Kamu Personeli seçme Sınavı, bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınava katılacak adaylar araştırmalarını hızlandırdı. İlk oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'KPSS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu? 2024 KPSS puan hesaplama, kaç yanlış 1 doğruyu götürür?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2024 KPSS KAÇ YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

ADIM ADIM KPSS PUAN HESAPLAMA

1. ADIM: NET HESAPLAMA

KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır. Örnek: 80 doğru ve 20 yanlış cevabınız varsa;

Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

2. ADIM: STANDART PUAN HESAPLAMA

Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır. Bu hesaplama, adayların genel başarı durumunu ve soruların zorluk derecesini dikkate alır.

3. ADIM: AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA

Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır. Örneğin, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir. Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;

ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

4. ADIM: KPSS PUANI HESAPLAMA

Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir. Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise;

KPSS Puanı=67.5+50=117.5

Örnek KPSS Puan Hesaplaması

Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış

Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

1- Net Hesaplama:

Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net

Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net

2- Standart Puan Hesaplama:

Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin.

3- ASP Hesaplama:

ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.5

4- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5

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