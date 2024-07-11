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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

11 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 10 Temmuz 2024 tarihli 32598. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Temmuz Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:58
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 11 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Temmuz Perşembe tarihli 32599. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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