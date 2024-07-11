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EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ? Toplantı için nefesler tutuldu: SSK, BAĞKUR Kök maaş, taban aylıklar artacak mı?

Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan yaklaşık 2 milyon emekli, Beştepe'de yapılacak toplantı için nefesini tuttu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammının belli olmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti kurmayları, emekli maaş zammını görüşmek için toplanacak. Peki SSK, BAĞKUR Kök maaş, taban aylıklar artacak mı? Emekliye ek zam gelecek mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 10:57
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EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ? Toplantı için nefesler tutuldu: SSK, BAĞKUR Kök maaş, taban aylıklar artacak mı?

EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ? | 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin ara zammı belli oldu. Bununla beraber ara zam oranı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31 olarak hesaplandı. taban aylığı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli ise ek zam için bekleyişe koyuldu. Peki Emekliye ek zam gelecek mi? SSK, BAĞKUR Kök maaş, taban aylıklar artacak mı?

SSK, BAĞKUR KÖK MAAŞ, TABAN AYLIKLAR ARTACAK MI?

Takvim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

HAZİNE DESTEĞİ YÜKSELTİLECEK

Taban aylıkta artış yapılması halinde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emekliler için Hazine desteği yükseltilecek. Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 24.73 zam yansıtılacak. Çıkan tutar 8 bin 513 liranın altındaysa yeni kök aylığın yüzde 5'i, üstündeyse yüzde 4'ü oranında ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı belirlenen yeni taban aylığın altında olanların alacağı para bu tutara tamamlanacak.

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