ECZACILIK TABAN PUANLARI 2024 | Eczacılık başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

ECZACILIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 488,52526 26,277

2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 49 409,30335 99,488

3 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık SAY 40 448,8558 59,277

4 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık SAY 72 453,91899 54,528

5 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık SAY 80 446,65147 61,281

6 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 36 409,30368 99,487

7 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 32 409,11022 99,731

8 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 455,02872 53,53

9 Anadolu Üniversitesi Eczacılık SAY 140 462,8922 46,752

10 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 9 463,67916 46,084

11 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 9 462,61296 46,995

12 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 55 436,55831 70,737

13 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 55 443,88477 63,818

14 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 435,0993 72,096

15 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 4 441,90054 65,724

16 Ankara Üniversitesi Eczacılık SAY 120 467,13329 42,983

17 Ankara Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) SAY 60 467,28225 42,863

18 Atatürk Üniversitesi Eczacılık SAY 120 450,89463 57,338

19 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 410,46254 98,186

20 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 6 477,90109 34,213

21 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 410,46254 98,186

22 Başkent Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 462,52709 47,076

23 Başkent Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 36 443,69026 63,995

24 Başkent Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 32 425,31297 82,007

25 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 20 412,65925 95,645

26 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 48 419,59319 87,982

27 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 471,26328 39,536

28 Biruni Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 68 414,7352 93,255

29 Biruni Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 458,95352 50,224

30 Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 42 409,20681 99,602

31 Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 460,15939 49,16

32 Çukurova Üniversitesi Eczacılık SAY 60 460,53916 48,808

33 Dicle Üniversitesi Eczacılık SAY 80 456,62134 52,185

34 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 431,56036 75,601

35 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 42 409,44963 99,318

36 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 449,8521 58,35

37 Düzce Üniversitesi Eczacılık SAY 40 454,11252 54,351

38 Ege Üniversitesi Eczacılık SAY 130 467,25484 42,885

39 Erciyes Üniversitesi Eczacılık SAY 90 457,8739 51,155

40 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık SAY 90 448,51423

41 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 12 -- ---

42 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 5 452,44583 55,852

43 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 7 453,31287 55,066

44 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 30 409,63756 99,126

45 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 25 -- ---

46 Fırat Üniversitesi Eczacılık SAY 40 450,16473 58,069

47 Gazi Üniversitesi Eczacılık SAY 120 465,40914 44,509

48 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 15 444,3613 63,403

49 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 16 422,59581 84,922

50 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 19 409,47592 99,293

51 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık SAY 120 476,23845 35,566

52 Harran Üniversitesi Eczacılık SAY 40 452,09884 56,192

53 İnönü Üniversitesi Eczacılık SAY 90 452,28262 56,006

54 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 476,40848 35,404

55 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 13 470,66501 40,025

56 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 2 429,69998 77,508

57 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 429,2218 77,99

58 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 83 435,3878 71,801

59 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 57 431,16218 75,992

60 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 410,3925

61 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 456,36932 52,412

62 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 68 421,00115 86,573

63 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 455,56027 53,106

64 İstanbul Üniversitesi Eczacılık SAY 150 465,37212 44,541

65 İstanbul Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) SAY 40 481,68679 31,274

66 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eczacılık (İngilizce) SAY 40 463,86999 45,908

67 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 9 456,10188 52,622

68 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 54 423,63189 83,805

69 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 36 409,10493 99,739

70 İstinye Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 47 409,12917 99,71

71 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 458,63755 50,489

72 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15 409,71092 99,042

73 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 21 408,91871 99,952

74 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 458,10068 50,942

75 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık SAY 90 461,56193 47,938

76 Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık SAY 90 455,40812 53,212

77 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 31 410,74383 97,875

78 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 457,83337 51,187

79 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 4 458,11595 50,93

80 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 31 420,86153

81 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 32 438,5611 68,84

82 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 434,65087 72,526

83 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 8 460,67968 48,692

84 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 5 460,70477 48,671

85 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 51 433,6943 73,466

86 Marmara Üniversitesi Eczacılık SAY 120 462,59837 47,006

87 Mersin Üniversitesi Eczacılık SAY 90 458,53534 50,59

88 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık SAY 40 457,17551 51,699

89 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 6 454,87222 53,676

90 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık SAY 80 459,6633 49,571

91 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) SAY 70 461,09934 48,347

92 Selçuk Üniversitesi Eczacılık SAY 60 458,66439 50,465

93 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık SAY 80 451,77849 56,493

94 Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık SAY 80 456,92433 51,902

95 Trakya Üniversitesi Eczacılık SAY 90 455,20064 53,383

96 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 445,54122 62,312

97 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 30 409,22594 99,584

98 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12 426,27825 81,012

99 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık SAY 90 450,67068 57,561

100 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 50 408,92615

101 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 446,07192 61,784

102 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 30 414,74662 93,244

103 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 12 494,7676 22,033

104 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 46 440,4546 67,046

105 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık SAY 90 451,7963 56,472

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.