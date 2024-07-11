ECZACILIK TABAN PUANLARI 2024 | Eczacılık başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Eczacılık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.
ECZACILIK TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 488,52526 26,277
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 49 409,30335 99,488
3 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık SAY 40 448,8558 59,277
4 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık SAY 72 453,91899 54,528
5 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık SAY 80 446,65147 61,281
6 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 36 409,30368 99,487
7 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 32 409,11022 99,731
8 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 455,02872 53,53
9 Anadolu Üniversitesi Eczacılık SAY 140 462,8922 46,752
10 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 9 463,67916 46,084
11 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 9 462,61296 46,995
12 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 55 436,55831 70,737
13 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 55 443,88477 63,818
14 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 435,0993 72,096
15 Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 4 441,90054 65,724
16 Ankara Üniversitesi Eczacılık SAY 120 467,13329 42,983
17 Ankara Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) SAY 60 467,28225 42,863
18 Atatürk Üniversitesi Eczacılık SAY 120 450,89463 57,338
19 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 410,46254 98,186
20 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 6 477,90109 34,213
21 Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 410,46254 98,186
22 Başkent Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 462,52709 47,076
23 Başkent Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 36 443,69026 63,995
24 Başkent Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 32 425,31297 82,007
25 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 20 412,65925 95,645
26 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 48 419,59319 87,982
27 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 471,26328 39,536
28 Biruni Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 68 414,7352 93,255
29 Biruni Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 458,95352 50,224
30 Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 42 409,20681 99,602
31 Biruni Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 460,15939 49,16
32 Çukurova Üniversitesi Eczacılık SAY 60 460,53916 48,808
33 Dicle Üniversitesi Eczacılık SAY 80 456,62134 52,185
34 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 431,56036 75,601
35 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 42 409,44963 99,318
36 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 449,8521 58,35
37 Düzce Üniversitesi Eczacılık SAY 40 454,11252 54,351
38 Ege Üniversitesi Eczacılık SAY 130 467,25484 42,885
39 Erciyes Üniversitesi Eczacılık SAY 90 457,8739 51,155
40 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık SAY 90 448,51423
41 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 12 -- ---
42 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 5 452,44583 55,852
43 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 7 453,31287 55,066
44 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 30 409,63756 99,126
45 Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 25 -- ---
46 Fırat Üniversitesi Eczacılık SAY 40 450,16473 58,069
47 Gazi Üniversitesi Eczacılık SAY 120 465,40914 44,509
48 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 15 444,3613 63,403
49 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 16 422,59581 84,922
50 Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 19 409,47592 99,293
51 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık SAY 120 476,23845 35,566
52 Harran Üniversitesi Eczacılık SAY 40 452,09884 56,192
53 İnönü Üniversitesi Eczacılık SAY 90 452,28262 56,006
54 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 476,40848 35,404
55 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 13 470,66501 40,025
56 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 2 429,69998 77,508
57 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 429,2218 77,99
58 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 83 435,3878 71,801
59 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 57 431,16218 75,992
60 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 410,3925
61 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 456,36932 52,412
62 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 68 421,00115 86,573
63 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 455,56027 53,106
64 İstanbul Üniversitesi Eczacılık SAY 150 465,37212 44,541
65 İstanbul Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) SAY 40 481,68679 31,274
66 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eczacılık (İngilizce) SAY 40 463,86999 45,908
67 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 9 456,10188 52,622
68 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 54 423,63189 83,805
69 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 36 409,10493 99,739
70 İstinye Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 47 409,12917 99,71
71 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 458,63755 50,489
72 İstinye Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15 409,71092 99,042
73 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Ücretli) SAY 21 408,91871 99,952
74 İstinye Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 10 458,10068 50,942
75 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık SAY 90 461,56193 47,938
76 Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık SAY 90 455,40812 53,212
77 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 31 410,74383 97,875
78 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 4 457,83337 51,187
79 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 4 458,11595 50,93
80 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 31 420,86153
81 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 32 438,5611 68,84
82 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 434,65087 72,526
83 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (Burslu) SAY 8 460,67968 48,692
84 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 5 460,70477 48,671
85 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 51 433,6943 73,466
86 Marmara Üniversitesi Eczacılık SAY 120 462,59837 47,006
87 Mersin Üniversitesi Eczacılık SAY 90 458,53534 50,59
88 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık SAY 40 457,17551 51,699
89 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 6 454,87222 53,676
90 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık SAY 80 459,6633 49,571
91 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık (Ankara) SAY 70 461,09934 48,347
92 Selçuk Üniversitesi Eczacılık SAY 60 458,66439 50,465
93 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık SAY 80 451,77849 56,493
94 Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık SAY 80 456,92433 51,902
95 Trakya Üniversitesi Eczacılık SAY 90 455,20064 53,383
96 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 8 445,54122 62,312
97 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 30 409,22594 99,584
98 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12 426,27825 81,012
99 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık SAY 90 450,67068 57,561
100 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 50 408,92615
101 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 10 446,07192 61,784
102 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) SAY 30 414,74662 93,244
103 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) SAY 12 494,7676 22,033
104 Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 46 440,4546 67,046
105 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık SAY 90 451,7963 56,472
NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.