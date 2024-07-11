Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 12 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrik Dağ Bisikleti: 39.999 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29.999 TL
Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3.999 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

50 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL
42 İnç Full HD Google TV: 6.999 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.7999 TL
Mega Robot Blender Set: 1.399 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Gözlük Kabı: 159 TL
Kız Çocukları için Oyuncak: 99 TL
Oyuncak Çek Bırak Ejderha: 129 TL
Büyük Fotoğraf Albümü: 129 TL
Balon Dekorasyon Seti: 179 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

PS4 Slim: 11.999 TL
Akıllı Saat: 449 TL
Bluetooth Speaker: 249 TL
TWS Kulaklık: 329 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Şapka Kadın/Erkek: 139 TL
Şortlu Takım erkek: 129 TL
Kalın Askılı Bluz Kadın: 109 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Çaydanlık: 599 TL
Rendeli Karıştırma Kabı: 499 TL

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 11 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde! Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde! 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 00:37
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 00:36
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 00:36
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor 00:36
Daha Eski
Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! 00:36
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! 00:36
G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak 00:36
Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 00:36
Tarihi operasyon! F.Bahçeli 5 yıldıza kanca Tarihi operasyon! F.Bahçeli 5 yıldıza kanca 00:36
Beşiktaş'ta Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı Beşiktaş'ta Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı 00:36