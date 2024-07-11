BİM AKTÜEL KATALOG 12 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrik Dağ Bisikleti: 39.999 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti: 29.999 TL
Katlanır Elektrikli Bisiklet: 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet: 3.999 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrik Dağ Bisikleti: 39.999 TL
50 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL
42 İnç Full HD Google TV: 6.999 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.7999 TL
Mega Robot Blender Set: 1.399 TL
Gözlük Kabı: 159 TL
Kız Çocukları için Oyuncak: 99 TL
Oyuncak Çek Bırak Ejderha: 129 TL
Büyük Fotoğraf Albümü: 129 TL
Balon Dekorasyon Seti: 179 TL