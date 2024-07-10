Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ 10 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ 10 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 10 Temmuz Çarşamba 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 07:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ 10 Temmuz 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 10 TEMMUZ | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 10 Temmuz Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 10 Temmuz 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.38

Güneşin doğuşu:👉 05.34

Öğle vakti:👉 13.15

İkindi vakti:👉 17.13

Akşam vakti:👉 20.45

Yatsı vakti:👉 22.32

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Reklam
Mourinho o ismi özel olarak istedi! Santrfor...
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey'unu buldu! İşte Okan Buruk'un yeni prensi...
15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Fenerbahçe Maximin için geri sayıma geçti!
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 10 Temmuz
Sultangazi su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (10 Temmuz)
2023 YKS ne zaman açıklandı? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
YARIN MAÇ VAR MI? YARIN MAÇ VAR MI? 00:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:35
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:22
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... 23:06
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor 23:06
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda 23:05
Daha Eski
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 23:05
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor 23:05
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! 23:05
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 23:05
G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! 23:05
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 23:05