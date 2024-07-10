MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 10 Temmuz

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde büyüklüğü 4,3 olarak açıklanan deprem hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti. Sarsıntı 5.0 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan AFAD da depremin şiddetini 4,3 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliğini 14,27 km olarak açıklayan AFAD, bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MALATYA'YA ETKİLERİ

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'yı ciddi şekilde etkiledi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından sağlanan veriler ışığında, depremin Malatya üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceleyelim:

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Can Kaybı: AFAD verilerine göre Malatya'da 1,000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yaralı Sayısı: Yaklaşık 6,000 kişi yaralandı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bina ve Altyapı Hasarları

Yıkılan Bina Sayısı: Malatya'da 1,800 bina tamamen yıkıldı.

Ağır Hasarlı Bina Sayısı: 4,500 bina ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Orta ve Hafif Hasarlı Binalar: 12,000'den fazla bina orta ve hafif hasar gördü.

Hasar Gören Yollar: Şehir genelinde 150 km'den fazla yol hasar gördü ve birkaç köprü yıkıldı.

Ekonomik Etkiler

Tarım Sektörü: Malatya'nın önemli gelir kaynaklarından biri olan tarım sektörü büyük zarar gördü. Özellikle kayısı üretimi olumsuz etkilendi ve üretimde %35'e varan bir düşüş yaşandı.

Sanayi ve Ticaret: Şehirdeki sanayi tesislerinin %25'i üretime ara vermek zorunda kaldı. Küçük işletmelerin %45'i geçici olarak kapandı.

İşsizlik: Deprem sonrası işsizlik oranı %20'ye yükseldi, bu da binlerce kişinin işsiz kaldığı anlamına geliyor.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Kurtarılan Kişi Sayısı: Enkaz altından yaklaşık 2,500 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Acil Yardım Malzemeleri: Malatya'ya 45,000'den fazla çadır, 95,000 battaniye ve tonlarca gıda ve su yardımı gönderildi.

Uluslararası Yardım: 15'ten fazla ülke Malatya'ya yardım gönderdi ve uluslararası yardım kuruluşları şehirde aktif olarak çalıştı.

Psikososyal Destek

Psikolojik Destek: Depremden etkilenen bireyler için AFAD tarafından 10,000'den fazla kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Geçici Barınma: Malatya'da 40,000'den fazla kişi için geçici barınma merkezleri oluşturuldu.

AFAD'ın verileri, depremin Malatya üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Deprem sonrasında, hem yerel hem de ulusal düzeyde yapılan yardımlar ve kurtarma çalışmaları, şehrin yeniden inşası ve toparlanması için büyük önem taşımaktadır.