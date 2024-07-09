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Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 9 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Bu hafta Tarım Kredi Market'te yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor! Temel gıda, atıştırmalık temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenine katılın! İşte Tarım Kredi market 9 - 12 Temmuz indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 09:41
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Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Duranlar Yöresel Üçgen Peynirler: 75 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Torku Tam Buğdaylı Bisküvi: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Oylum Kaymaklım Yulaflı Kremalı Bisküvi: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Ülker Badem Kraker: 14,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Greta Zeytinli & Dağ Kekikli Kraker: 26,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Noutos Nohut Cips Çeşitleri: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Lokma Kaplı Meyve Topu Çeşitleri: 39,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Granola Bar: 13,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik: 16,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Fıstık Ezmeli Vegan %20 Protein Bar: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

TK Fermente Kangal Sucuk: 529,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

TK Soyulmuş Sosis: 94,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

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Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

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