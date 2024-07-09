Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 10 - 16 Temmuz kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 09:04
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Lor Peynirï 500 g: 31,50 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 74 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 2500 g: 69 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g: 174 TL
İçim Kaşar Peyniri 700 g: 189 TL
Kebir Tereyağı 500 g: 159 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml: 89,90 TL
Mon Amour Tırnak Bakım Ürünleri: 34,90 TL
Pia 4 Aşamalı Tırnak Parlatıcı Törpü: 32,90 TL
Juvenis Giyilebilir El ve Ayak Maskesi: 39,50 TL
Mon Amour Roll On Lipgloss: 42,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g: 20,90 TL
Anadolu Mutfağı Kuş Üzümü 75 g: 19,90 TL
Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 50 g: 10,95 TL
Anadolu Mutfağı Dolmalık Fıstık 25 g: 49,90 TL
Anadolu Mutfağı Karanfil 15 g: 19,95 TL
Amigo Ceviz İçi/Fındık İçi 150 g: 54,90 TL
Amigo Dalından Kuru İncir 250 g: 66,90 TL
Amigo Dalından Kuru Kayısı 250 g: 62,90 TL
Amigo Dalından Kuru Üzüm 500 g: 66,90 TL

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