ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Lor Peynirï 500 g: 31,50 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 74 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 2500 g: 69 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g: 174 TL
İçim Kaşar Peyniri 700 g: 189 TL
Kebir Tereyağı 500 g: 159 TL
Mis Lor Peynirï 500 g: 31,50 TL
Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml: 89,90 TL
Mon Amour Tırnak Bakım Ürünleri: 34,90 TL
Pia 4 Aşamalı Tırnak Parlatıcı Törpü: 32,90 TL
Juvenis Giyilebilir El ve Ayak Maskesi: 39,50 TL
Mon Amour Roll On Lipgloss: 42,90 TL
Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g: 20,90 TL
Anadolu Mutfağı Kuş Üzümü 75 g: 19,90 TL
Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 50 g: 10,95 TL
Anadolu Mutfağı Dolmalık Fıstık 25 g: 49,90 TL
Anadolu Mutfağı Karanfil 15 g: 19,95 TL
Amigo Ceviz İçi/Fındık İçi 150 g: 54,90 TL
Amigo Dalından Kuru İncir 250 g: 66,90 TL
Amigo Dalından Kuru Kayısı 250 g: 62,90 TL
Amigo Dalından Kuru Üzüm 500 g: 66,90 TL