Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 08:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Tete'ye bir talip daha çıktı! İşte bonservis bedeli
Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…
Başkan Erdoğan'dan Washington'a hareket etti! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok
F.Bahçe'de Maximin gelişmesi! İmza an meselesi
Sağ bek yarışı alev aldı! 3 isim arasında...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 9 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 TEMMUZ rakamları
A101 ALDIN ALDIN 11 TEMMUZ | A101 indirimli ürünler kataloğu
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 10 - 16 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
TV 8 CANLI YAYIN
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması! Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması! 09:40
İspanya - Fransa maçı saat kaçta? İspanya - Fransa maçı saat kaçta? 09:20
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor 09:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:51
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:19
Djokovic çeyrek finalde! Djokovic çeyrek finalde! 01:18
Daha Eski
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 23:07
Terim'in unutulmaz günü! Terim'in unutulmaz günü! 22:50
Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti 22:47
F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! F.Bahçe'de hazırlıklar tam gaz! 22:44
Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu! 22:28
İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... İngilizler Barış Alper'in peşinde! Gelecek hafta... 22:28