Haberler Haberler MARMARİS'TE DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

MARMARİS'TE DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem ardından detaylar merak konusu oldu. DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Marmaris'te yaşanan deprem ile ilgili detayları açıkladı. İşte 9 Temmuz Salı 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:35 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:36
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MARMARİS'TE DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Temmuz deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 9 TEMMUZ | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 9 Temmuz Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

9 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.07.08 20:09:34 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.07.08 07:45:00 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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