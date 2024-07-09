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KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz 2024)

Kartal 9 Temmuz Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kartal su kesintisi olan mahalleleri ve 9 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 14:33
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KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz 2024)

KARTAL SU KESİNTİSİ 9 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 9 Temmuz Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KARTAL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH

AÇIKLAMA: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 09/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 09/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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