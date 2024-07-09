KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy sular ne zaman gelecek? (9 Temmuz 2024)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 9 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 9 Temmuz Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: GÖZTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 09/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 09/07/2024 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ACIBADEM MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 09/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 09/07/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

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