SSK, BAĞKUR, 4A, 4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Zamlı emekli maaş tablosu

SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA | TÜİK'in Haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farklı belli oldu. Açıklanan verilerin ardından kök maaşa gelen zam oranı 24,73 olarak açıklandı. Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti kurmayları emekliye zam düzenlemesi için çalışmalara başladı. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların merakla beklediği zam çalışması ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyror. İşte detaylar...

KÖK MAAŞ 8 BİNİN ALTINDAYSA...

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı artışları yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Vatandaşlar bu gelişme ile birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da araştırmaya başladı. AK Parti kurmayları zam için çalışma başlattı. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 19,31 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanan genelgeyle de bu oran kamu oyuna duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin e-devletteki emekli aylık ödeme bilgisi bölümünde yüzde 4 oranındaki ek ödemeler görünmeye başlandı. SGK tarafından yüzde 24,73 oranında artırılan ek ödemeler e-devlete yüklenmiş oldu. Emekliler buradaki rakamı 25 ile çarptıklarında kök maaşlarını 26 ile çarptıklarında ise bankaya yatan maaşı görecek. Eğer buradaki rakamı 26 ile çarptığınızda 10 bin liranın altında bir rakam çıkarsa yine hazine desteği ile bankaya 10 bin lira yatırılmış olacak.

ZAM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Sabah'ta yer alan habere göre, sıfır zam sorununun çözümü için taban maaş artışı ile ilgili hesaplar yapıldığı belirtiliyor. Konunun gerçekleşecek AK parti MKYK toplantısında da ele alınması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son olarak 7.500 TL olan taban maaş 10 bin TL olarak güncellenmişti. Temmuz'da yapılacak bir taban maaş artışı emekliler için çifte zam anlamına gelecek. Sabah'ta yer alan bilgilere göre 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir..

👇4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYIN👇

👉Emekli maaşı hesaplamak için; uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.

👉T.C Kimlik numaranızı,

👉SSK Sicil Numaranızı,

👉Baba adı,

👉Nüfus il,

👉Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

👉'Sorgula' butonuna basın.

👇4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYIN👇

👉4B Bağ-Kur kolunda olan vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler.