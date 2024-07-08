Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 TEMMUZ rakamları

8 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 66,98 olarak ölçüldü. İşte 8 Temmuz Pazartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 10:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 34,33 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 78,6 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Temmuz Pazartesi günü yüzde 66,98 olarak ölçüldü.

💦8 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 66,98 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %76,01

🚿 Darlık Barajı: %67,41

🚿 Elmalı Barajı: %68,17

🚿 Terkos Barajı: %78,6

🚿 Alibey Barajı: %37,55

🚿 Büyükçekmece Barajı: %62,62

🚿 Sazlıdere Barajı: %56,29

🚿 Istrancalar Barajı: %34,33

🚿 Kazandere Barajı: %46,41

🚿 Pabuçdere Barajı: %51,59

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor
EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi...
DİĞER
Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...
AK Parti'de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak
Cimbom'dan dünya şampiyonuna kanca!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
AFAD 1300 geçici işçi alacak!
METEOROLOJİ İL İL UYARDI!
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
KANAL D CANLI İZLE 2024 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor F.Bahçe'de ayrılık! Bu ay içinde veda ediyor 10:49
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak F.Bahçe'den Beşiktaş'a çalım! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak 09:58
EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... EURO 2024 sonrası transfer kararı! Yeni adresi... 09:28
İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? 08:50
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Temmuz 07:12
Hazırlıklar sürüyor Hazırlıklar sürüyor 01:01
Daha Eski
Aboubakar'dan flaş paylaşım! Yeni sezonda... Aboubakar'dan flaş paylaşım! Yeni sezonda... 00:46
Aboubakar'dan flaş paylaşım! Yeni sezonda... Aboubakar'dan flaş paylaşım! Yeni sezonda... 00:46
FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 00:11
Sinner ve Alcaraz çeyrek finalde! Sinner ve Alcaraz çeyrek finalde! 23:47
Sinner ve Alcaraz çeyrek finalde! Sinner ve Alcaraz çeyrek finalde! 23:47
Ferdi F.Bahçe'ye veda mı ediyor? İşte yeni talibi Ferdi F.Bahçe'ye veda mı ediyor? İşte yeni talibi 23:16