Haberler Haberler AFAD PERSONEL ALIMI - SON DAKİKA | AFAD 1300 geçici işçi alacak!

AFAD PERSONEL ALIMI - SON DAKİKA | AFAD 1300 geçici işçi alacak!

AFAD bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları için beklenen haber geldi. AFAD 1300 geçici personel alımı yapacağını duyurdu. 3 farklı şehirde alım gerçekleşecek. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alım için detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Afad geçici personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 10:04
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AFAD PERSONEL ALIMI - SON DAKİKA | AFAD 1300 geçici işçi alacak!

AFAD PERSONEL ALIMI - Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 şehirde 1300 geçici personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımların ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Afad geçici personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

AFAD 1300 geçici işçi alımı Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek. Adıyaman'da 700, Gaziantep'te 300 ve Kahramanmaraş'ta 300 personel alımı yapılacak.

DETAYLAR VE BAŞVURU EKRANLARI İÇİN TIKLAYIN - İŞKUR

AFAD 1300 GEÇİCİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara uymak
  • Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
  • Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)
  • Başvurular sadece İŞKUR aracılığıyla kabul edilecektir ve adaylar en geç 4 gün içinde başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
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