Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker...
DİĞER
Son dakika haberleri: Ne yaptın sen Arda Güler! Herkesin ağzı açık kaldı: Tüm gücüyle direkt kaleye vurdu ve…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ
TRT 1 canlı maç izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15