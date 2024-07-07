Haberler Haberler Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 523 öğrenci alımı yapacak! Şartları ne? Başvuru ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 523 öğrenci alımı yapacak! Şartları ne? Başvuru ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 523 öğrenci alımı yapılacağını açıklandı. Açıklamanın ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alım şartları ne? Başvuru nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 523 öğrenci alımı yapacak! Şartları ne? Başvuru ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması için 523 öğrenci alımı yapcak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alım şartları ne? Başvuru nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ALIMLARI BAŞLADI!

Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecek.

G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi!
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı!
DİĞER
Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı'ya bozkurt tepkisi: "Tamamen siyasi bir karar"
F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz ağzından kaçırdı!
Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." "Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." 15:35
G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! 13:59
Ankaragücü'nda flaş ayrılık! Ankaragücü'nda flaş ayrılık! 13:45
F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz ağzından kaçırdı! F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz ağzından kaçırdı! 13:10
Hollanda - İngiltere maçı ne zaman? Hollanda - İngiltere maçı ne zaman? 12:52
İspanya - Fransa maçı ne zaman? İspanya - Fransa maçı ne zaman? 12:49
Daha Eski
Alcaraz - Humbert maçı saat kaçta? Alcaraz - Humbert maçı saat kaçta? 12:06
Alex yönetiminde Antalya top başı yaptı! Alex yönetiminde Antalya top başı yaptı! 12:04
F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! F.Bahçe'ye Fransız rüzgarı! 11:33
Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! 09:57
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 08:26
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03