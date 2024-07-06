Haberler Haberler Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Bu hafta Tarım Kredi Market'te yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor! Temel gıda, atıştırmalık temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu özel fırsatları kaçırmayın. Alışveriş listenizi hazırlayın ve büyük tasarruflarla dolu bu indirim şölenine katılın! İşte Tarım Kredi market 6 - 12 Temmuz indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 08:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Duranlar Yöresel Üçgen Peynirler: 75 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Torku Tam Buğdaylı Bisküvi: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Oylum Kaymaklım Yulaflı Kremalı Bisküvi: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Ülker Badem Kraker: 14,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Greta Zeytinli & Dağ Kekikli Kraker: 26,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Noutos Nohut Cips Çeşitleri: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Lokma Kaplı Meyve Topu Çeşitleri: 39,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Granola Bar: 13,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik: 16,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Züber Fıstık Ezmeli Vegan %20 Protein Bar: 29,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

TK Fermente Kangal Sucuk: 529,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

TK Soyulmuş Sosis: 94,90 TL

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

.

Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 TEMMUZ rakamları
Resmi Gazete kararları 6 Temmuz 2024
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 08:46
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:51
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02