Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu

Duranlar Yöresel Üçgen Peynirler: 75 TL
Duranlar Yöresel Üçgen Peynirler: 75 TL
Torku Tam Buğdaylı Bisküvi: 29,90 TL
Oylum Kaymaklım Yulaflı Kremalı Bisküvi: 29,90 TL
Ülker Badem Kraker: 14,90 TL
Greta Zeytinli & Dağ Kekikli Kraker: 26,90 TL
Züber Noutos Nohut Cips Çeşitleri: 29,90 TL
Züber Lokma Kaplı Meyve Topu Çeşitleri: 39,90 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri: 29,90 TL
Züber Granola Bar: 13,90 TL
Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik: 16,90 TL
Züber Fıstık Ezmeli Vegan %20 Protein Bar: 29,90 TL
TK Fermente Kangal Sucuk: 529,90 TL
TK Soyulmuş Sosis: 94,90 TL
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