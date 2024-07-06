Haberler Haberler RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

6 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 6 Temmuz 2024 tarihli 32594. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Temmuz Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 08:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Temmuz Cumartesi tarihli 32593. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 12730 Sayılı Kararı

KARAR

–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

👉6 TEMMUZ 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i
F.Bahçe'de En Nesyri heyecanı!
DİĞER
Bir dönem sokakta yürüyemiyordu! Popstar'ın birincisi Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Popstar Abidin Özşahin bakın şimdi ne yapıyor?
Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam
Ziyech G.Saray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden flaş teklif
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 6 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 TEMMUZ rakamları
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 08:46
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:51
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02