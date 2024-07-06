HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler

HİCRİ YILBAŞI DİYANET | İslamiyet'te kullanılan Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, Kur'an'da büyük öneme sahip olan dört aydan ilkidir. Zilkade, Zilhicce ve Receb'in yanı sıra Hicri yılbaşı ile birlikte aşure gününün de bu ayda eda edilmesi sebebiyle bu ay hakkında önemli hadis-i kerimeler bulunmaktadır. Bu önemli zamanı çeşitli ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar arama motorlarında 'Hicri yılbaşı okunacak Diyanet, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayında çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYINDA OKUNACAK DİYANET

TÜRKÇE OKUNUŞU

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

TÜRKÇE ANLAMI

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET

1.gün 100 defa Estağfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

👉41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

👉33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

👉66 defa İhlâs suresi

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYINDA KILINACAK NAMAZLAR DİYANET

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.

Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

"Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için Allahu Ekber …"

👉1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,

👉2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.

👉3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.

👉4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif

👉5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.

👉6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.