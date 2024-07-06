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HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl olan 622 yılını başlangıç noktası alan Hicri takvime göre yeni yıla ne zaman girileceği merak ediliyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının birinci gününde kutlanan hicri yılbaşı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Hicri yılbaşı ne zaman 2024? Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 14:20
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HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri takvime göre Zilhicce ayının son günü olarak kabul edilen Hicri yılbaşı, Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla merak konusu oldu. Muharrem ayına girişi de temsil eden Hicri yılbaşı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hicri yılbaşı ne zaman 2024?, Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir?' sorularının cevabını, Diyanet'in açıklamalarıyla haberimizde derledik.

2024 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, bu yıl 2024 hicri yılbaşı 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı da hicri yılbaşı ile başladığından 7 Temmuz Pazar günü eda edilecek.

HİCRİ YILBAŞI KAÇINCI YILI?

Hicri takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur. 2024 yılında 7 Temmuz Pazar gününe denk gelen Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre 1 Muharrem 1446 tarihidir.

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DİYANET | HİCRİ YILBAŞI ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

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