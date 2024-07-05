SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye sözel alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.
YKS SÖZEL - TS PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
2 YILLIK ÖN LİSANS SÖZEL BÖLÜMLERİ
- Adalet
- Aşçılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İlahiyat
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği (2 Yıllık)
- Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler
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4 YILLIK SÖZEL LİSANS BÖLÜMLERİ
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Basın ve Yayın
- Coğrafya
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çerkez Dili ve Edebiyatı
- Çizgi Film ve Animasyon
- El Sanatları
- Film Tasarımı ve Yazarlığı
- Film Tasarımı ve Yönetimi
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Fotoğraf
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gazetecilik
- Geleneksel Türk Sanatları
- Görsel İletişim Tasarımı
- Görsel Sanatlar
- Görsel Sanatlar ve İletişim
- Gürcü Dili ve Edebiyatı
- Halkbilim
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İletişim Bilimleri
- İletişim Fakültesi
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarım
- İslam Bilimleri
- İslami İlimler
- Kazak Dili ve Edebiyatı
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon Yönetimi
- Sanat Tarihi
- Sanat ve Kültür Yönetimi
- Sinema ve Dijital Medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilimi
- Türkçe Öğretmenliği
- Türkoloji
- Yeni Medya
- Yeni Medya ve İletişim
- Zaza Dili ve Edebiyatı
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