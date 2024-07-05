SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye sayısal alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS sayısal ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.
YKS SAYISAL- MF PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
2 YILLIK ÖN LİSANS SAYISAL BÖLÜMLERİ
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bitki Koruma
- Biyokimya
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
- Boya Teknolojisi
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deri Teknolojisi
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Döküm
- Eczane Hizmetleri
- Elektrik
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Elektronörofizyoloji
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletmeciliği
- Geoteknik
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Harita ve Kadastro
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İnşaat Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İş Makineleri Operatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Kaynak Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar Teknolojisi
- Madencilik Teknolojisi
- Makine
- Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Mekatronik
- Metalurji
- Mobil Teknolojileri
- Mobilya ve Dekorasyon
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Otomotiv Teknolojisi
- Otopsi Yardımcılığı
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Podoloji
- Polimer Teknolojisi
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Radyoterapi
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistliği
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seramik ve Cam Tasarımı
- Sondaj Teknolojisi
- Sulama Teknolojisi
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene
- Tarım Makineleri
- Tekstil Teknolojisi
- Tekstil ve Halı Makineleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Uçak Teknolojisi
- Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
- Üretimde Kalite Kontrol
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yağ Endüstrisi
- Yapı Denetimi
- Yapı Ressamlığı
- Yapı Tesisat Teknolojisi
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Yaşlı Bakımı
- Yat Kaptanlığı
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4 YILLIK SAYISAL LİSANS BÖLÜMLERİ
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- Adli Bilimler
- Adli Bilişim Mühendisliği
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
- Aktüerya Bilimleri
- Astronomi ve Uzay Bilimleri
- Bahçe Bitkileri
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
- Basım Teknolojileri
- Beslenme ve Diyetetik
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Bilimleri
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
- Bitki Koruma
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
- Biyokimya
- Biyoloji
- Biyoloji Öğretmenliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Biyomühendislik
- Biyosistem Mühendisliği
- Biyoteknoloji
- Cevher Hazırlama Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
- Deri Mühendisliği
- Dijital Oyun Tasarımı
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Diş Hekimliği (5 Yıllık)
- Ebelik
- Eczacılık (5 Yıllık)
- Elektrik Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Endüstriyel Tasarım
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
- Enerji Bilimi ve Teknolojileri
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Ergoterapi
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Fizik
- Fizik Mühendisliği
- Fizik Öğretmenliği
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Fotonik
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
- Gemi ve Yat Tasarımı
- Genetik ve Biyomühendislik
- Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
- Geomatik Mühendisliği
- Gerontoloji
- Gıda Mühendisliği
- Gıda Teknolojisi
- Harita Mühendisliği
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
- Hemşirelik
- Hidrojeoloji Mühendisliği
- İç Mimarlık
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İmalat Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- İstatistik
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Mühendisliği
- Jeofizik Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
- Kimya
- Kimya Mühendisliği
- Kimya Öğretmenliği
- Kimya-Biyoloji Mühendisliği
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
- Matematik
- Matematik Mühendisliği
- Matematik Öğretmenliği
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
- Mekatronik Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Meteoroloji Mühendisliği
- Mimarlık
- Moleküler Biyoloji ve Genetik
- Moleküler Biyoteknoloji
- Mühendislik Programları
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
- Nanobilim ve Nanoteknoloji
- Nanoteknoloji Mühendisliği
- Nükleer Enerji Mühendisliği
- Odyoloji
- Optik ve Akustik Mühendisliği
- Orman Endüstrisi Mühendisliği
- Orman Mühendisliği
- Otomotiv Mühendisliği
- Perfüzyon
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
- Peyzaj Mimarlığı
- Pilotaj
- Polimer Malzeme Mühendisliği
- Raylı Sistemler Mühendisliği
- Su Bilimleri ve Mühendisliği
- Su Ürünleri Mühendisliği
- Süt Teknolojisi
- Şehir ve Bölge Planlama
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
- Tarımsal Biyoteknoloji
- Tarımsal Genetik Mühendisliği
- Tarımsal Yapılar ve Sulama
- Tarla Bitkileri
- Tekstil Mühendisliği
- Tıp (6 Yıllık)
- Tıp Mühendisliği
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Tütün Eksperliği
- Uçak Bakım ve Onarım
- Uçak Elektrik ve Elektroniği
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı
- Uçak Mühendisliği
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
- Uzay Mühendisliği
- Uzay ve Uydu Mühendisliği
- Veteriner (5 Yıllık)
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
- Yapay Zeka Mühendisliği
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
- Yazılım Geliştirme
- Yazılım Mühendisliği
- Ziraat Mühendisliği Programları
- Zootekni
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