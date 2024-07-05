Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 TEMMUZ rakamları

5 Temmuz 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in altında seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 67,97 olarak ölçüldü. İşte 5 Temmuz Cuma 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 11:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 33,05 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 79,51 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Temmuz Cuma günü yüzde 67,97 olarak ölçüldü.

💦5 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 67,97 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %77,15

🚿 Darlık Barajı: %68,15

🚿 Elmalı Barajı: %69,17

🚿 Terkos Barajı: %79,51

🚿 Alibey Barajı: %38,81

🚿 Büyükçekmece Barajı: %63,54

🚿 Sazlıdere Barajı: %56,81

🚿 Istrancalar Barajı: %33,05

🚿 Kazandere Barajı: %48,99

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,07

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
DİĞER
Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler
Sinan Ateş davasında 5. gün! Karar çıkacak mı? Kime ne kadar ceza isteniyor? O isim salondan çıkarıldı
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcılar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
SEYAHATSEVER PROJESİ başvuruları başladı! Seyahatsever Projesi Kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?
EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2024 | YKS eşit ağırlık ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler
SAYISAL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sayısal puanı ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler
SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 12:46
Fırtına'ya durmak yok! Fırtına'ya durmak yok! 12:33
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 11:58
"Arda'yı Alex’ten önde görüyorum" "Arda'yı Alex’ten önde görüyorum" 11:33
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 11:27
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 11:19
Daha Eski
12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 12 Dev Adam Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak 11:19
Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... Ozan Tufan: Abdullah Avcı ile konuştuğumda... 11:18
İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? İngiltere - İsviçre maçı ne zaman? 11:16
F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak F.Bahçe A. Wacker ile karşılaşacak 11:05
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 10:51
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 10:45