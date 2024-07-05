Haberler Haberler 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 | 2 yıllık lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 | 2 yıllık lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS kapsamında yapılan TYT ve AYT'nin geride kalmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. AYT oturumlarına da katılan ve 2 yıllık ön lisans bölümlerinden tercih yapmayı planlayan adaylar, taban puanlar için araştırmalarını hızlandırdı. 2 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 13:59
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2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 | 2 yıllık lisans bölümler başarı sıralaması ve kontenjanlar

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM tarafından üniversiteye hazırlanan adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan adaylar, üniversite araştırmalarına başladı. 2 yıllık bir lisans bölümü tercih edecek olanlar başarı sıralamaları, taban puanları ve açılacak kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları...

2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

🎓Acil Durum ve Afet Yönetimi

🎓Adalet

🎓Ağız ve Diş Sağlığı

🎓Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

🎓Ambalaj Tasarımı

🎓Ameliyathane Hizmetleri

🎓Anestezi

🎓Arıcılık

🎓Aşçılık

🎓Atçılık ve Antrenörlüğü

🎓Atık Yönetimi

🎓Avcılık ve Yaban Hayatı

🎓Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

🎓Bağcılık

🎓Bahçe Tarımı

🎓Basım ve Yayım Teknolojileri

🎓Bilgi Yönetimi

🎓Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

🎓Bilgisayar Operatörlüğü

🎓Bilgisayar Programcılığı

🎓Bilgisayar Teknolojisi

🎓Bilişim Güvenliği Teknolojisi

🎓Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

🎓Boya Teknolojisi

🎓Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

🎓Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

🎓Coğrafi Bilgi Sistemleri

🎓Çağrı Merkezi Hizmetleri

🎓Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

🎓Çevre Koruma ve Kontrol

🎓Çevre Sağlığı

🎓Çevre Temizliği ve Denetimi

🎓Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

🎓Çini Sanatı ve Tasarımı

🎓Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

🎓Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

🎓Deniz Brokerliği

🎓Deniz Ulaştırma ve İşletme

🎓Deniz ve Liman İşletmeciliği

🎓Deri Konfeksiyon

🎓Deri Teknolojisi

🎓Dış Ticaret

🎓Dijital Fabrika Teknolojileri

🎓Diş Protez Teknolojisi

🎓Diyaliz

🎓Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

🎓Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

🎓Döküm

🎓E-Ticaret ve Pazarlama

🎓Eczane Hizmetleri

🎓Elektrik

🎓Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

🎓Elektrikli Cihaz Teknolojisi

🎓Elektronik Haberleşme Teknolojisi

🎓Elektronik Teknolojisi

🎓Elektronörofizyoloji

🎓Emlak Yönetimi

🎓Endüstri Ürünleri Tasarımı

🎓Endüstriyel Cam ve Seramik

🎓Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

🎓Endüstriyel Kalıpçılık

🎓Enerji Tesisleri İşletmeciliği

🎓Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

🎓Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

🎓Eser Koruma

🎓Et ve Ürünleri Teknolojisi

🎓Evde Hasta Bakımı

🎓Fındık Eksperliği

🎓Fidan Yetiştiriciliği

🎓Fizyoterapi

🎓Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

🎓Geleneksel El Sanatları

🎓Gemi İnşaatı

🎓Gemi Makineleri İşletmeciliği

🎓Geoteknik

🎓Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

🎓Giyim Üretim Teknolojisi

🎓Halıcılık ve Kilimcilik

🎓Harita ve Kadastro

🎓Hava Lojistiği

🎓Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

🎓Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

🎓İç Mekan Tasarımı

🎓İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

🎓İkram Hizmetleri

🎓İlk ve Acil Yardım

🎓İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

🎓İnşaat Teknolojisi

🎓İnternet ve Ağ Teknolojileri

🎓İş Makineleri Operatörlüğü

🎓İş ve Uğraşı Terapisi

🎓İşletme Yönetimi

🎓Kaynak Teknolojisi

🎓Kimya Teknolojisi

🎓Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

🎓Kooperatifçilik

🎓Kozmetik Teknolojisi

🎓Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

🎓Kültürel Miras ve Turizm

🎓Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

🎓Laborant ve Veteriner Sağlık

🎓Laboratuvar Teknolojisi

🎓Lojistik

🎓Madencilik Teknolojisi

🎓Makine

🎓Makine Resim ve Konstrüksiyonu

🎓Mantarcılık

🎓Marina ve Yat İşletmeciliği

🎓Marka İletişimi

🎓Mekatronik

🎓Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

🎓Mermer Teknolojisi

🎓Metalurji

🎓Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

🎓Mimari Dekoratif Sanatlar

🎓Mimari Restorasyon

🎓Mobil Teknolojileri

🎓Mobilya ve Dekorasyon

🎓Moda Yönetimi

🎓Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

🎓Nüfus ve Vatandaşlık

🎓Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

🎓Nükleer Tıp Teknikleri

🎓Odyometri

🎓Optisyenlik

🎓Organik Tarım

🎓Ormancılık ve Orman Ürünleri

🎓Ortopedik Protez ve Ortez

🎓Otobüs Kaptanlığı

🎓Otomotiv Teknolojisi

🎓Otopsi Yardımcılığı

🎓Özel Güvenlik ve Koruma

🎓Pastacılık ve Ekmekçilik

🎓Patoloji Laboratuvar Teknikleri

🎓Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

🎓Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

🎓Podoloji

🎓Polimer Teknolojisi

🎓Posta Hizmetleri

🎓Radyo ve Televizyon Programcılığı

🎓Radyo ve Televizyon Teknolojisi

🎓Radyoterapi

🎓Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

🎓Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

🎓Raylı Sistemler İşletmeciliği

🎓Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

🎓Raylı Sistemler Makinistliği

🎓Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

🎓Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

🎓Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

🎓Sağlık Kurumları İşletmeciliği

🎓Sağlık Turizmi İşletmeciliği

🎓Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

🎓Seracılık

🎓Seramik ve Cam Tasarımı

🎓Silah Sanayi Teknikerliği

🎓Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

🎓Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

🎓Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

🎓Sondaj Teknolojisi

🎓Sosyal Güvenlik

🎓Sosyal Hizmetler

🎓Spor Yönetimi

🎓Su Altı Teknolojisi

🎓Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

🎓Sulama Teknolojisi

🎓Süt ve Besi Hayvancılığı

🎓Süt ve Ürünleri Teknolojisi

🎓Şarap Üretim Teknolojisi

🎓Tahribatsız Muayene

🎓Tapu ve Kadastro

🎓Tarım Makineleri

🎓Tarım Teknolojisi

🎓Tarımsal İşletmecilik

🎓Tekstil Teknolojisi

🎓Tekstil ve Halı Makineleri

🎓Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

🎓Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

🎓Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

🎓Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

🎓Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

🎓Tohumculuk Teknolojisi

🎓Turist Rehberliği

🎓Turizm Animasyonu

🎓Turizm ve Seyahat Hizmetleri

🎓Uçak Teknolojisi

🎓Uçuş Harekat Yöneticiliği

🎓Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

🎓Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

🎓Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

🎓Uygulamalı Rusça Çevirmenlik

🎓Üretimde Kalite Kontrol

🎓Web Tasarımı ve Kodlama

🎓Yağ Endüstrisi

🎓Yapı Denetimi

🎓Yapı Ressamlığı

🎓Yapı Tesisat Teknolojisi

🎓Yapı Yalıtım Teknolojisi

🎓Yaşlı Bakımı

🎓Yat Kaptanlığı

🎓Yeni Medya ve Gazetecilik

🎓Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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