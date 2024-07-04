Haberler Haberler YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | ÖSYM TYT, AYT, YDT SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | ÖSYM TYT, AYT, YDT SONUCU SORGULAMA EKRANI

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen YKS sonrası sonuçlar için bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken milyonlarca üniversite adayı hayallerindeki okula gidebilmek için geçerli puanı ve sıralamayı alıp almadıklarını merak ediyorlar. YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapılırken güncel bilgiler ve ÖSYM TYT, AYT, YDT sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 22:02 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 22:02
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YKS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | ÖSYM TYT, AYT, YDT SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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