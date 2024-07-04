YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

YEŞİL MANTI TARİFİ | Dünyanın en leziz lezzetlerinden biri olarak kabul edilen, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı mantı, üzerinde sarımsaklı yoğurdu ve sosuyla büyük küçük herkesin damak zevkine hitap ediyor. Mantıya sofralarında bambaşka bir sunumla sunmak isteyenler için ise yeşil mantı, hem besin değeri hem de görünüşü açısından en güzel alternatifler arasında yer alıyor. Peki yeşil mantı nasıl yapılır? İşte yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

YEŞİL MANTI NASIL YAPILIR?

Yeşil mantı malzemeleri

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı ıspanak püresi

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar su

İç harç için:

250 gram kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzeri için:

Yoğurt

Sarımsak

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Nane

Yeşil mantı yapılışı