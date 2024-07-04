YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

YEŞİL MANTI TARİFİ | Dünyanın en leziz lezzetlerinden biri olarak kabul edilen, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı mantı, üzerinde sarımsaklı yoğurdu ve sosuyla büyük küçük herkesin damak zevkine hitap ediyor. Mantıya sofralarında bambaşka bir sunumla sunmak isteyenler için ise yeşil mantı, hem besin değeri hem de görünüşü açısından en güzel alternatifler arasında yer alıyor. Peki yeşil mantı nasıl yapılır? İşte yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...
YEŞİL MANTI NASIL YAPILIR?
Yeşil mantı malzemeleri
Hamur için:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı ıspanak püresi
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- Yeteri kadar su
İç harç için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Üzeri için:
- Yoğurt
- Sarımsak
- Tereyağı
- Kırmızı toz biber
- Nane
Yeşil mantı yapılışı
- Ispanakları yıkayıp haşlayın ve blenderda püre haline getirin.
- Unu bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın.
- Ortasına ıspanak püresini, yumurtayı ve tuzu ekleyin.
- Yavaş yavaş su ekleyerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
- Hamuru streç filme sararak 20-30 dakika dinlendirin.
- Kıymayı bir kaba alın.
- Üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek iyice karıştırın.
- Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde ince olacak şekilde açın.
- Küçük kareler kesin.
- Karelerin ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun.
- Mantıları bohça şeklinde kapatın ve un serpilmiş bir tepsiye dizin.
- Büyük bir tencerede su kaynatın ve tuz ekleyin.
- Mantıları kaynar suya atın ve pişene kadar kaynatın. Mantılar suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir.
- Pişen mantıları süzgeçle alın ve servis tabağına koyun.
- Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın ve mantıların üzerine dökün.
- Tereyağını eritip kırmızı toz biber ve nane ekleyin. Bu karışımı da yoğurdun üzerine gezdirin.