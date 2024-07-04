Haberler Haberler Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu

Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu

Yaz yağmurlarının geri dönmesiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde pek çok ilde sağanak bekleniyor. 4 Temmuz Perşembe günü başlaması beklenen yağışlar, ülke genelinde hafta sonuna kadar sürecek. Peki İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçeleri 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Perşembe günü yurt genelinde yaz yağmurlarının etkili olması bekleniyor. Nemli hava ile birlikte etkili olacak yağışların hava sıcaklığını düşürmesi beklenmezken hafta sonuna kadar yer yer sağanak görüleceği açıklandı. İşte İstanbul ilçeleri 5 günlük hava durumu...

ADALAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 19-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 20-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 21-32°C

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 19-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 20-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 21-32°C

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

AVCILAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

BAĞCILAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BEYKOZ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

BEYOĞLU HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

ÇATALCA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ESENLER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

ESENYURT HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

EYÜPSULTAN HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

FATİH HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

KADIKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KAĞITHANE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KARTAL HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

MALTEPE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

PENDİK HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SARIYER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SİLİVRİ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ŞİLE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

TUZLA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

UEFA'dan skandal hareket!
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer!
DİĞER
‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! Kim der ki 60 yaşında! Çiğdem Tunç fitliğiyle yıllara meydan okuyor!
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Kpss giriş belgesi sorgulama ekranı | 2024 KPSS Lisans GY GK - Eğitim Bilimleri giriş belgesi PDF İNDİR
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 TEMMUZ rakamları
BİM AKTÜEL KATALOG 5 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! 12:20
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... 10:49
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü İrfan Can Eğribayat'ın acı günü 10:27
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:24
Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Portekiz - Fransa maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:00
Daha Eski
G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! 09:45
İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! 09:22
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47