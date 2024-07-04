Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Perşembe günü yurt genelinde yaz yağmurlarının etkili olması bekleniyor. Nemli hava ile birlikte etkili olacak yağışların hava sıcaklığını düşürmesi beklenmezken hafta sonuna kadar yer yer sağanak görüleceği açıklandı. İşte İstanbul ilçeleri 5 günlük hava durumu...

ADALAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 19-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 20-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 21-32°C

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 19-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 20-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 21-32°C

ATAŞEHİR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

AVCILAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

BAĞCILAR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BAHÇELİEVLER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BAKIRKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BAŞAKŞEHİR HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BAYRAMPAŞA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BEŞİKTAŞ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

BEYKOZ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BEYLİKDÜZÜ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

BEYOĞLU HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

BÜYÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

ÇATALCA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

ÇEKMEKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ESENLER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

ESENYURT HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-33°C

EYÜPSULTAN HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

FATİH HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

GAZİOSMANPAŞA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

GÜNGÖREN HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

KADIKÖY HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KAĞITHANE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KARTAL HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

MALTEPE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

PENDİK HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SANCAKTEPE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SARIYER HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

SİLİVRİ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ŞİLE HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C

ŞİŞLİ HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 22-31°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-31°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 22-33°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 23-33°C

TUZLA HAVA DURUMU

Perşembe: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cuma: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 21-30°C

Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-30°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 21-32°C

Pazartesi: Az Bulutlu, 22-32°C