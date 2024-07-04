e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ | e-YDS 2024/9 sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika?

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ | Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların yabancı dil bilgilerini ölçmek amacıyla, ÖSYM tarafından gerçekleştirilem elektronik YDS için geri sayım sona erdi. Başvuruda bulunan ve sınava katılacak adaylar, dil bilgisi, okuma ve anlama becerilerini ölçen soruları cevaplandıracak. İşte e-YDS sınav giriş belgesi, e-YDS 2024/9 sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor? ve detaylar...

E-YDS 2024/9 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/9 İngilizce), 6 Temmuz Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, 180 dakika boyunca toplam 80 soruyu cevaplandıracak. Sınav, saat 16.45'te sona erecek. e-YDS değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS'de cevabı yanlış sorular, doğruyu götürmeyecek.

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e-YDS, geleneksel kağıt kalem sınavlarına göre daha hızlı sonuçlanması ve teknolojinin kullanılması açısından avantaj sağlar. Ancak, sınava girecek adayların bilgisayar kullanımına ve elektronik sınav formatına aşina olması önemlidir.

e-YDS ile YDS FARKLARI NEDİR?

1. Sınavın Yapılış Şekli YDS: Geleneksel olarak kağıt-kalem ile yapılan bir sınavdır. Adaylar sınav sorularını basılı kağıtlar üzerinde cevaplandırır.

e-YDS: Elektronik ortamda, bilgisayar üzerinden yapılan bir sınavdır. Adaylar soruları bilgisayar ekranında görür ve cevaplarını klavye ve fare kullanarak işaretler.

2. Sınav Tarihleri ve Sıklığı

YDS: Yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenlenir.

e-YDS: Yılda birden fazla kez yapılır ve genellikle her ay düzenlenir. Bu, adayların daha sık sınava girme fırsatı bulmasını sağlar.

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3. Sınav Merkezi ve Yerleşimi

YDS: Türkiye genelindeki birçok sınav merkezinde yapılır. Sınav merkezleri geniş bir coğrafi alana yayılmıştır.

e-YDS: Belirli büyük şehirlerdeki sınav merkezlerinde yapılır. Sınav merkezlerinin sayısı YDS'ye göre daha sınırlıdır.

4. Sınav Süresi ve Zaman Yönetimi

YDS: Kağıt üzerinde belirli bir süre zarfında tamamlanır. Süreyi yönetmek tamamen adayın sorumluluğundadır.

e-YDS: Bilgisayar üzerinde belirli bir süre zarfında tamamlanır. Bilgisayar ekranında kalan süre sürekli olarak görünür, bu da zaman yönetimini kolaylaştırabilir.

5. Sonuçların Açıklanma Süresi

YDS: Sonuçlar genellikle sınavdan birkaç hafta sonra açıklanır.

e-YDS: Sonuçlar genellikle sınav günü açıklanır.

6. Teknoloji ve Kullanım Kolaylığı YDS: Teknoloji kullanımını gerektirmez, bu nedenle bilgisayar kullanımı konusunda deneyimi olmayan adaylar için daha uygun olabilir.

e-YDS: Bilgisayar kullanımı gerektirir, bu nedenle bilgisayar kullanımına aşina olmayan adaylar için zorlayıcı olabilir.

7. Soru Formatı ve İçeriği YDS ve e-YDS: Her iki sınavda da soruların formatı ve içeriği aynıdır. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama gibi konulardan sorular gelir.

Her iki sınav da yabancı dil bilgisini ölçmeyi amaçlar ve sonuçları aynı şekilde değerlendirilir. Hangi sınavın daha uygun olduğunu belirlemek, adayın kişisel tercihine ve sınava girme koşullarına bağlıdır.