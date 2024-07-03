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ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? | 2024 Temmuz ara zammı

Milyonlarca emekli memurun yüzünü güldüren Temmuz ara zammının ardından emekliler, yeni maaşların ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. TÜİK, heyecanla beklenen 6 aylık enflasyon farkını açıkladı. Peki Zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak 2024? Temmuz ara zamlı emekli memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:52
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ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? | 2024 Temmuz ara zammı

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? | Memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ara zammı netleşen emekli ve memurların yüzü gülerken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak 2024? Temmuz ara zamlı emekli memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak? İşte detaylar...

TEMMUZ ARA ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ?

Ödeme tarihinden önce zamların belli olması nedeniyle emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2024 OCAK

En düşük memur maaşı: 34 bin 215 TL

En düşük memur emekli aylığı: 14 bin 740 TL

En düşük emekli aylığı: 10.000 TL

2023 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 22.017 TL

En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL

En düşük emekli aylığı: 7.500 TL

2023 OCAK

En düşük memur maaşı: 11.848TL

En düşük memur emekli aylığı: 7.500 TL

En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 9.105 TL

En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL

En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK

En düşük memur maaşı: 6.429 TL

En düşük memur emekli aylığı: 4.289

En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.881 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.276

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.500 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.230 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

2020 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.000 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

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