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YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - 65 yaş, yaşlılık maaşı güncel, zamlı

Yaşlı aylığı, emekli ve memur zammının ardından yeniden hesaplandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak olan yeni yaşlı aylığı hakkında arama motorlarında 'Yaşlı aylığı ne kadar oldu? 65 yaş, yaşlılık maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:26
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YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - 65 yaş, yaşlılık maaşı güncel, zamlı

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlı aylığı vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan yaşlılık aylığı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlara ara zamlı olarak yatırılacak. Peki yaşlılık aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı yaşlılık maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Güncel Yaşlılık Maaşı: 3504,84 TL

Yüzde 24,73 Zamlı Yaşlılık Maaşı: 4.371,58 TL

YAŞLI AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Oack ayında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

ZAMLI YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlılık aylıkları, doğum yılının son rakamı 0-5 olanlara ayın 5'inde, doğum yılının son rakamı 1-6 olanlara ayın 6'sında, doğum yılının son rakamı 2-7 olanlar ayın 7'sinde yatırılıyor. Bu nedenle ara zamlı yaşlılık aylığının Temmuz ayının 5'i ile 7'si arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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