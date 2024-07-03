Haberler Haberler TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

3 Temmuz TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:19 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:04
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TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 3 Temmuz TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.15 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Deliler Fatih'in Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Benim Adım Feridun
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Tenet

KANAL D YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Magazin D Yaz
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Arka Sokaklar
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Turnike

SHOW TV YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:30 - Yüksek Sosyete
  • 16:15 - Erkenci Kuş
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Köyden İndim Şehire

TV8 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

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