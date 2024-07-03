TUS/2 SINAV TARİHİ 2024 | Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

TUS/2 SINAV TARİHİ 2024 | Açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı olan TUS bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Başvuruların ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapıldığı TUS/2 için adaylar araştırmalara başladı. Peki, TUS 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte TUS/2 sınav tarihi ve detaylar...

TUS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık sınavı, tıp fakültesi mezunlarının bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi alabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Türkiye'de "TUS" olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, bu amaca yönelik düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, tıp fakültesi mezunlarının çeşitli tıbbi uzmanlık dallarında uzmanlık eğitimi alabilmeleri için bir kapı olarak kabul edilir. Sınav sonucuna göre adaylar, tercih ettikleri uzmanlık dallarında eğitim alabilecekleri hastanelere yerleştirilirler.